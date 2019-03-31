Elazığ'ın Sivrice İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Turgay...

Elazığ
'ın Sivrice
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı Turgay Gündoğan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Turgay Gündoğan bin 402, AK Parti
adayı Ebubekir Irmak
bin 369, bağımsız aday Şener Durmuş
46 oy aldı.
Gündoğan'ın öz geçmişi
Turgay Gündoğan ilk, orta ve lise eğitimini Sivrice'de tamamladı. Fırat Üniversitesi
Veteriner Fakültesinden 1994 yılında mezun olan Gündoğan, 3 yıl serbest veteriner hekimlik yaptıktan sonra 1997 yılında Maden Belediyesinde veteriner hekim olarak göreve başladı.
2004'te Van
'ın Muradiye
ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü olarak, 2009 yılından itibaren Sivrice ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde veteriner hekim olarak görev yapan Gündoğan, evli ve 3 çocuk babası.
Gündoğan, MHP, Elazığ, Sivrice, Güncel
Kaynak: AA