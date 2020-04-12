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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde korona virüs vakası tespit edilmesiyle bir mahalle karantinaya alındı,ilçeye de giriş çıkışlar kısıtlandı.

12.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:57
Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde korona virüs vakası tespit edilmesiyle bir mahalle karantinaya alındı,ilçeye de giriş çıkışlar kısıtlandı.
Valilikten yapılan açıklamada: "Korona virüs (Covid-19) vakası görüldüğünden dolayı Baskil ve Sivrice İlçeleri Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla Baskil ilçesi Gemici köyü ve Sivrice ilçesi Hazar Mahallesi 14 gün süreyle karantinaya alınmış ve ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Sivrice ilçe merkezine araç giriş-çıkışları zaruri hizmetler hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlanmıştır"denildi.
Elazığ'da daha öncede Karakoçan ilçesinde bir mahalle, Kovancılar ilçesinde bir köy, Baskil ilçesinde bir mezra kent merkezinde ise farklı mahallelerde 11 apartman karantinaya alınmıştı. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivrice, Baskil, Elazığ, Genel
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