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Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi ziyarete kapatıldı

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi ziyarete kapatıldıELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihi Harput Mahallesi turistik ziyaretlere kapatıldı.

16.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:56
Elazığ 'ın tarihi Harput Mahallesi ziyarete kapatıldı
ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında tarihi Harput Mahallesi turistik ziyaretlere kapatıldı.
Urartular, Hurriler, Asurlular, Selçuklular, Bizans ve Osmanlı gibi medeniyetlerden kalma tarihi yapılarıyla bir açık hava müzesini andıran Harput Mahallesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle turistik ziyarete kapatıldı. Karar, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında yapılan 'Pandemi Kurulu' toplantısında alındı. Kararın ardından turizm ile öne çıkan tarihi mahalle sessizliğe büründü. Harput Mahalle sakinleri alınan tedbirlere uyarak dışarıya çıkmazken, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de mahallenin girişinde önlemler aldı.
'TARİHİ YER ÖKSÜZ KALDI'
Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, mahalle sakinlerinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarıya çıkmamasıyla tarihi mekanların sessizliğe büründüğünü söyleyerek, "Bu tarihi yer öksüz kaldı. Maalesef bu süreçte yapabilecek bir şey yok. Bir süre evde kalarak sağlıklı kalmamız lazım. İnşallah bunu da atlatırız" dedi. Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi ziyarete kapatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Elazığ, Harput, Güncel
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