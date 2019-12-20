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Elazığ'ın tarihi mahallesinde sis manzarası

Elazığ'ın yüksek kesimindeki tarihi Harput Mahallesi'nde sis kartpostallık manzara oluşturdu.

20.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:20 Elazığ'ın tarihi mahallesinde sis manzarası
'ın yüksek kesimindeki tarihi Mahallesi'nde sis kartpostallık manzara oluşturdu.
Tarihi Harput Mahallesi'nde kış aylarında meydana gelen, kimi zaman birkaç gün etkili olan sisin oluşturduğu manzara, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallenin, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kış aylarında kentin üstünü kaplayan sis tabakasıyla ilgi çektiğini söyledi.
Doğal güzelliklerin sisle kaplanmasının eşsiz manzara ortaya çıkardığını anlatan Demirpolat, "Malatya, Diyarbakır, Bingöl gibi çevre illerden insanlar, sırf bu doğa güzelliğini, sis bulutunu görmek için mahallemizi ziyarete geliyor. Herkesi Harput'a bekliyoruz." dedi.
Mahallede restoran işleten Mürsel Yılmazbaş, insanların bu manzarayı izlemek için özellikle Harput'a geldiğini belirterek, "Gelip bu manzarayı görenler çok mutlu oluyor. Böyle bir manzara başka yerde yok." diye konuştu.
Vatandaşlardan Mehmet Turgut ise manzarayı izlemek için ilçe merkezinden Harput'a geldiğini kaydetti.
Görüntüden çok etkilendiğini dile getiren Turgut, "Bu manzarayı herkesin ömründe bir defa da olsa görmesi gerek." ifadesini kullandı.

Harput, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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