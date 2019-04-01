Elazığ'ın Yeni Başkanı Ak Partili Şerifoğulları Oldu

Kaynak: İHA

Resmi olmayan sonuçlara göre yapılan yerel seçimlerde AK Parti'nin Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları, yeni başkan seçildi.Mahalli İdareler Seçimi Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Elazığ'ın il, ilçe ve belde belediye başkanları belirlendi. AK Parti'nin 39 yaşındaki adayı Şahin Şerifoğulları Elazığ'ın yeni belediye başkanı oldu. Seçim sonrası AK Parti tarafından Ahmet Aytar meydanında kutlama yapıldı.Meydanda konuşan yeni başkan Şahin Şerifoğulları, "Sizler bugün AK Partimizi tercih ederek, milli iradeden yana olduğunuzu gösterdiniz. Bu sizin zaferinizdir. AK Parti'nin hamurunu sizler yoğurdunuz. Bu sonuçlarla sandıktan birlik ve beraberliğimiz çıkmıştır. Kazanan sizler, demokrasimiz ve Elazığ oldu. Sizler bugün sandıkta güven ve istikrar için AK Parti ile yola devam kararı verdiniz. AK Partimize olan bu teveccühünüzden ötürü hepinize şükranlarımızı sunuyorum. Bu başarı bizleri şımartmayacak. Omuzlarımıza daha önemli bir sorumluluk yüklendiğinin farkına vararak, sizlere en güzel hizmeti getirebilmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Demokratik tercihi AK Parti'den yana kullanmayan değerli vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Kime oy vermiş olursanız olsun, oylarınız bizim için değerlidir" dedi."Tüm Elazığlıların belediye başkanı olacağım"Tercihlere saygı duyduğunu aktaran Şerifoğulları, "Farklı tercihlerinize de demokratik hayatımızın zenginlikleri olarak görüyoruz. Bugün seçimden zaferle ayrıldığım için bu zenginlikleri korumak da herkesten önce bizim görevimizdir. Bize verdiğiniz görevi layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Kapımızı demokratik nezaket ve halkımızdan aldığımız temsil yetkisi içerisinde herkese açık tutacağız. Bu zafer bizim başımızı döndürmeyecek. Aksine hizmet aşkımızı daha da diri tutacaktır. Biz kısa mesafe koşucusu olmayacağız. Bizim koşumuz uzun soluklu bir maratondur. Onun için durmak yok diyerek koşacağız. Adalet, merhamet ile koşacağız. Ben artık bu şehirde AK Partililerin değil tüm Elazığlıların belediye başkanı olacağım. Ayrım yapmayacak, şehrimizde yaşayan herkesi kucaklayacağım" diye konuştu.Öte yandan ilçelerden resmi olamayan sonuçlara göre AK Parti'den Alacakaya'da Başaran Yaşlı, Arıcak'ta Ferit Yıldırım, Baskil'de İhsan Akmurat, Karakoçan'da Ayhan Akbaba, Kovancılar'da Hacı Akpınar, Palu'da Efrayim Ünalan başkanlık yarışında ipi göğüsledi. Ağın'da Ali Uslu, Maden'de Orhan Yavuz ve Sivrice'de Turgay Gündoğan ise MHP'den seçimi kazanana isimler oldu. Keban ilçesinden ise AK Parti'den aday gösterilmediği için bağımsız aday olan Fethiye Atlı yeniden başkan seçildi. - ELAZIĞ