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Elazığ itfaiyesinden yangın tatbikatı

Elazığ'da itfaiye ekiplerinin, kurumların personellerine yönelik yangın tatbikatı vermeye devam ettiği bildirildi.

19.09.2019 12:58Elazığ itfaiyesinden yangın tatbikatı
Elazığ'da itfaiye ekiplerinin, kurumların personellerine yönelik yangın tatbikatı vermeye devam ettiği bildirildi.

Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri okullarda ve kurumlarda yangın tatbikatı veriyor. Son olarak DSİ Bölge Müdürlüğü personeline yönelik, yangınlara karşı alınacak önlemler ve yangın tüplerinin kullanımı konusunda eğitim verildi. İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün koordinasyonunda yapılan eğitim programı kapsamında yangının çıkış sebepleri, sınıflandırılması, müdahale sistemleri ve yangınlara karşı alınması gereken önlemler hakkında teorik bilgiler aktarıldı.

Daha sonra yangın tatbikatı gerçekleştirildi. - ELAZIĞ

İtfaiye, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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