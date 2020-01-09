Haberler » Güncel » Elazığ jandarma alıcı gibi davranıp, roma dönemine ait 460 sikkeyi ele geçirdi - Haber

Elazığ jandarma alıcı gibi davranıp, roma dönemine ait 460 sikkeyi ele geçirdi

Jandarma alıcı gibi davranıp, Roma dönemine ait 460 sikkeyi ele geçirdiELAZIĞ'da, jandarma ekipleri alıcı gibi davranarak buluştukları 2 şüpheliyi, Roma dönemine ait 460 sikkeyi kendilerine satmaya çalışırken suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

09.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:03
alıcı gibi davranıp, dönemine ait 460 sikkeyi ele geçirdi
ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri alıcı gibi davranarak buluştukları 2 şüpheliyi, Roma dönemine ait 460 sikkeyi kendilerine satmaya çalışırken suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde R.Ç ve S.Ç.'nin elinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Alıcı gibi davranan jandarma ekipleri satıcılarla irtibat kurup, buluştu. Buluşmada tarihi eser kaçakçıları, Roma dönemine ait 460 sikkeyi jandarmaya satmaya çalışınca suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişinin sorgusu sürüyor.
Elazığ jandarma alıcı gibi davranıp, roma dönemine ait 460 sikkeyi ele geçirdi

Jandarma, Roma, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:34  Türkşeker Genel Müdürü Alkan'dan "pancar üretim teşvik primi" açıklaması - Haber
21:34  Bakan Akar, Türk-İş Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Atalay'ı ziyaret etti - Haber
21:34  Edirne'de kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası bulundu - Haber
21:30  AB Konseyi Başkanı Michel: "AB, İran ve Irak'taki olaylara daha yoğun müdahil olmalı" - Haber
21:25  Hazırlık maçı: Sivasspor: 2 - Waldhof Mannheim: 2 - Haber
21:25  2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Haber
19:52  Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Haber
19:05  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Haber
18:42  Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Haber
18:27  Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Haber
9.01.2020 21:44:22