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ELAZIĞ Jandarmadan depremzede Samet'e tekerlekli sandalye

Jandarmadan depremzede Samet'e tekerlekli sandalyeELAZIĞ'da jandarma ekipleri, engelli Samet Tekocak'ın (19) tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi.

09.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:29
Jandarmadan depremzede Samet'e tekerlekli sandalye
ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, engelli Samet Tekocak'ın (19) tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi.
Elazığ 'da 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören 8 kişilik Tekocak ailesinin çocukları engelli Samet Tekocak'ı tekerlekli sandalyesinin olmadığından dolayı sokağa çıkamadığını öğrenen jandarma ekipleri harekete geçti. Konteyner kentte yerleşen Tekocak ailesini ziyaret eden jandarma ekipleri, beraberinde getirdikleri tekerlekli sandalyeyi Samet'e hediye etti.
Tekerlekli sandalyesine kavuşan Samet, jandarma ekipleriyle birlikte konteyner kenti gezdi. Tekocak ailesi zor günlerinde kendileriyle yakından ilgilenen jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti. ELAZIĞ Jandarmadan depremzede Samet'e tekerlekli sandalye

Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Elazığ, Güncel
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