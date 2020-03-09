ELAZIĞ Jandarmadan depremzede Samet'e tekerlekli sandalye
Jandarmadan depremzede Samet'e tekerlekli sandalyeELAZIĞ'da jandarma ekipleri, engelli Samet Tekocak'ın (19) tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi.
09.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:29
Jandarmadan depremzede Samet'e tekerlekli sandalye
ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, engelli Samet Tekocak'ın (19) tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi.
Elazığ 'da 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören 8 kişilik Tekocak ailesinin çocukları engelli Samet Tekocak'ı tekerlekli sandalyesinin olmadığından dolayı sokağa çıkamadığını öğrenen jandarma ekipleri harekete geçti. Konteyner kentte yerleşen Tekocak ailesini ziyaret eden jandarma ekipleri, beraberinde getirdikleri tekerlekli sandalyeyi Samet'e hediye etti.
Tekerlekli sandalyesine kavuşan Samet, jandarma ekipleriyle birlikte konteyner kenti gezdi. Tekocak ailesi zor günlerinde kendileriyle yakından ilgilenen jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.
ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, engelli Samet Tekocak'ın (19) tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi.
Elazığ 'da 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören 8 kişilik Tekocak ailesinin çocukları engelli Samet Tekocak'ı tekerlekli sandalyesinin olmadığından dolayı sokağa çıkamadığını öğrenen jandarma ekipleri harekete geçti. Konteyner kentte yerleşen Tekocak ailesini ziyaret eden jandarma ekipleri, beraberinde getirdikleri tekerlekli sandalyeyi Samet'e hediye etti.
Tekerlekli sandalyesine kavuşan Samet, jandarma ekipleriyle birlikte konteyner kenti gezdi. Tekocak ailesi zor günlerinde kendileriyle yakından ilgilenen jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ELAZIĞ Jandarmadan depremzede Samet'e tekerlekli sandalye
Manşet
Haberler
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Güncel
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi