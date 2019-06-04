ELAZIĞ Jandarmadan şekerli ve oyuncaklı yol kontrolü

Jandarmadan şekerli ve oyuncaklı yol kontrolü Elazığ
'da karayolunda yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan vatandaşların bayramını kutlayıp şeker, çocuklara da oyuncak verdi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Elazığ- Pertek
karayolundaki Meşeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında Ramazan Bayramı
nedeniyle denetim yaptı. Jandarma ekipleri, uygulama sırasında durdurdukları araç sürücüleri ve yolcularının bayramını kutladı. Jandarmalar, araçlarda bulunanlara kolonya ve şeker ikram edip, çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye etti.
Jandarma ekipleri, ayrıca sürücüleri cep telefonu ve emniyet kemeri kullanımı ile ilgili uyarılarda bulunup, hız yapmamalarını ve yorgun araç kullanmamalarını istedi.
Kaynak: DHA
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