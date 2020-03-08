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ELAZIĞ-Jandarmadan trafikteki kadınlara karanfil

Jandarmadan kadınlara trafikte kadınlara karanfilELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında kadın sürücü ve yolculara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü nedeniyle karanfil dağıtıldı.

08.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:49
Jandarmadan kadınlara trafikte kadınlara karanfil
ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında kadın sürücü ve yolculara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü nedeniyle karanfil dağıtıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Karakoçan, Kovancılar ve Hankendi ilçelerinde kurulun yol kontrol uygulamasında jandarma ekipleri, kadın sürücü ve yolculara karanfil hediye ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Jandarma ekiplerinin sürpriziyle karşılaşan kadınlar, teşekkürlerine iletti. ELAZIĞ-Jandarmadan trafikteki kadınlara karanfil

Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Güncel
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