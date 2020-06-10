ELAZIĞ Kayınvalide, kızını ve kendisini yaralayan damadını bıçakladı

Kayınvalide, kızını ve kendisini yaralayan damadını bıçakladıELAZIĞ'da A.D., tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi A.D. ile kayınvalidesi Ş.B.'yi bıçakla yaraladı.

10.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:00
Kayınvalide, kızını ve kendisini yaralayan damadını bıçakladı
ELAZIĞ'da A.D., tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi A.D. ile kayınvalidesi Ş.B.'yi bıçakla yaraladı. Kendisi de kayınvalidesi tarafından bıçaklanan A.D., sokakta yaralı halde bulunup, hastaneye kaldırıldı. Anne ve kızı da hastanede tedaviye alındı.
Olay, gece saatlerinde merkez Rızaiye Mahallesi'ndeki Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. 3 çocuk babası A.D. boşanma aşamasındaki eşi A.D. ile konuşmak için kayınvalidesi Ş.B'nin evine gitti. Evin kapısında çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., eşi A.D. ile kayınvalidesi Ş.B.'yi bıçakla yaraladı. Ş.B. de eline geçirdiği bıçakla damadını yaraladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.D. ile annesi Ş.B. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Olayın ardından yaralı olarak kaçan A.D. polis tarafından bir sokakta kanlar içinde yere yığılmış olarak bulundu. A.D. de hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. ELAZIĞ Kayınvalide, kızını ve kendisini yaralayan damadını bıçakladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Anne, Güncel, Haber

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