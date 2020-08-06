ELAZIĞ Kırmızı Montlular’dan depremzede çocuklara kırtasiye ve kıyafet

Kırmızı Montlular'dan depremzede çocuklara kırtasiye ve kıyafet

Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilik desteğiyle kurulan 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi', depremzede çocuklara kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 24 Ocak'taki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanlığı ve Valilik desteğiyle 3 dernek, 1 öğrenci platformu ve 1 taraftar grubunun katılımıyla 'Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi' kuruldu. Gönüllüler, depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. 81 ilden gelen gıda, kırtasiye malzemeleri ve kıyafetleri, maddi durumu olmayan depremzedelere dağıtan üyeler, depremde 135 hanesinden 84'ünün hasar gördüğü ve çocuk nüfusunun fazla olduğu merkeze bağlı Tadım köyüne giderek, gelen kırtasiye malzemelerini ve kıyafetleri dağıttı. Elazığ'daki tüm mahalle ve köylere yardımları ulaştırmayı amaçlayan gönüllülerin hedefi 2 bin çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak.

'AMACIMIZ ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜN GÜLMESİ'

Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi Kurucu Genel Başkanı Erhan Eğit, Elazığ'ın büyük bir deprem atlattığını ve depremin ardından koronavirüsün derin etkiler bıraktığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu vesileyle maddi durumu kötü olan ve depremzede çocuklarımızı unutmadık. Onlara hem bayramlık kıyafet vereceğiz hem de Milli Eğitim Bakanımızın 30 Ağustos'ta okulların açılacağını söylemesinin ardından okul ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Elazığ'ın hemen hemen bütün köylerinde ve maddi durumu kötü olan mahallelerde bu çalışmamız olacak. İnşallah bir çocuğun tebessümü ve dualarıyla birlikte, amacımız çocukların yüzlerinin gülmesi. Biz bunu yaparken, arkadaşlarımız gönüllü bir şekilde çalışıyor. Yaklaşık 100 arkadaşımız sabahtan gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllü olarak hizmet veriyor. 81 ilden bizlere kırtasiye ve kıyafet yardımı geliyor. Şu an 2 bin çocuğun ihtiyacını karşılayabilecek kırtasiye ve bayramlık kıyafet elimizde mevcut. İnşallah hayır sahiplerinden gelen bu güzel yardımları da gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız."

Yardım alan çocuklardan Yunus Köçer, kendisine pantolon verildiğini dile getirerek, "Çok teşekkür ederiz. Çok mutluyum, pantolonu tabiki giyeceğim. Kırmızı montlulara çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Ünsel Aykut da, "Depremden en fazla etkilenenlerden biriyiz. Sağ olsunlar çocuklarımıza kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundular. Çocuklarımızın mutluluğu ve sevinci bizim için her şeyden önemli. İyi ki varlar, çok teşekkür ederiz" dedi.