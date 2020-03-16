ELAZIĞ Kontrolden çıkan otomobil, güvenlik kulübesine çarptı: 5 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil, güvenlik kulübesine çarptı: 5 yaralıELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, otobüs terminalinin güvenlik kulübesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
16.03.2020 23:51 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:51
Kontrolden çıkan otomobil, güvenlik kulübesine çarptı: 5 yaralı
ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, otobüs terminalinin güvenlik kulübesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazı anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.Kaza, öğle saatlerinde Elazığ kent merkezinde meydana geldi. M.K.'nin kullandığı 34 CAF567 plakalı otomobil, Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldiği sırada sürücünün kontrolünden çıkararak, güvenlik kulübesine çarptı. Kazada, sürücü M.K. ile güvenlik kulübesinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kaynak: DHA
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