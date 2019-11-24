Haberler » Güncel » Elazığ köy yakınına bırakılan çöpler, tehlike saçıyor - Haber

Elazığ köy yakınına bırakılan çöpler, tehlike saçıyor

Köy yakınına bırakılan çöpler, tehlike saçıyorElazığ'ın merkeze bağlı 150 hanelik Çağlar köyü yakınlarına belediyeler tarafından bırakılan çöpler tehlike saçıyor.

24.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:46
Köy yakınına bırakılan çöpler, tehlike saçıyor
'ın merkeze bağlı 150 hanelik Çağlar köyü yakınlarına belediyeler tarafından bırakılan çöpler tehlike saçıyor.
Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 150 hanelik 500 nüfuslu Çağlar köyü yakınlarına ile belde belediyelerin bıraktığı çöpler tehlike saçıyor. Belediyelerin çöp araçlarıyla getirip bıraktığı çöplerden etkilenen küçükbaş hayvanlar rahatsızlanırken, kötü kokular nedeniyle de köy sakinleri zor anlar yaşıyor.
Çöplerin bırakılmaması için belediyelerle görüşme yaptığı anlatan Çağlar Köyü Muhtarı Abdulmutalip Ülgen, bir sonuç alamadıklarını söyledi. Köylerinin tehdit altında olduğunu ifade eden Ülgen, Köyümüzde 5 bin küçükbaş hayvan var. Bu çöpleri yiyip rahatsızlanıyor. Köyümüz merkeze bağlı olduğu için bazı belde belediyeler sürekli çöplerini buraya atıyorlar. Defalarca söyledik ama bir sonuç alamadık. Yaz aylarında kötü kokulardan dolayı vatandaşlar pencerelerini bile açamıyorlar. Çünkü bıraktıkları çöpleri yakıyorlar. Çıkan dumanlar rahatsız ediyor. Rüzgardan dolayı çöpler köyün içine kadar geliyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bu çöpler artık sağlığımızı tehdit etmeye başladı dedi.
Elazığ köy yakınına bırakılan çöpler, tehlike saçıyor

Mollakendi, Yazıkonak, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:17 Yoldan geçen vatandaşlara öldürülen kadınları sordular
12:17 HDP önündeki eylemde 83'üncü gün
12:15 Hidayet Türkoğlu'ndan 24 Kasım mesajı
12:14 Datça'da turistlik otelde yangın çıktı-3
12:11 Lise arkadaşları 41 yıl sonra buluştu
12:07 Külliye'ye giden CHP'liler arasında ismi geçen Metin Feyzioğlu, CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı
11:46 Çırağını triger kayışı ile döven usta "İki tokat attım" dedi, tahliye oldu
11:45 İBB, 2 gün kala iptal ettiği ihaleyi yeniden açtı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:45 İngiliz ajanın Büyükada'dan ayrılma anı görüntüleri ortaya çıktı
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
24.11.2019 12:18:11