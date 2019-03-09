Elazığ Kültür Ve Dayanışma Derneği Şehit Annelerini Konuk Etti

Dernek binasında gerçekleşen programa Şehit Aileleri, TEMŞAD ( Tüm Emniyet Teşkilatı mensupları Vazife Malülleri Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği), Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan ve üyeleri katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Sosyal işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Şengül Karabulut açılış konuşması yaptı.

" ANALARIMIZ SİZLER KUTSALSINIZ "

Düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Şengül Karabulut, " Bu gün yaşamın her alanında varlığı ve değerini hissettiğimiz, en büyük mutluluklarımızın mimarı ve hayatımızın, vazgeçilmez taşları olan değerli kadınlarımızın günü, Şu anda aramızda güçlü kadınlarımız var. Şehit ve gazi eş ve anneleri ile birlikte olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Tarihimizin her alanında hatta savaş meydanlarında temayüz etmiş kadınların gurur verici hikayeleriyle doludur.Kadınlarımız bu toprakların bekası için yeri geldiğinde canı pahasına mücadele etmiştir. Analarımız, ülkemizin birliği ve bütünlüğü için en değerli varlıkları olan evlatlarını toprağa verdiler ve vermeye devam ediyorlar. Analarımız sizler kutsalsınız" diye konuştu.

" KADINLAR SİZE ALLAHIN EMANETİDİR "

Bunu bilen peygamber efendimiz (SAV) " Cennet annelerin ayakları altındadır" Veda hutbesinde ise " Kadınlar size Allahın emanetidir" dediğini belirtenElazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Şengül Karabulut " Kadınlarımız sadece bir gün değil, her an değeri bilinmeli ve kadınlarımız en iyi yerlerde olmadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta bu topraklar için canını feda etmiş, şehit kadınlarımızve ebediyete intikal etmiş tüm analarımızı rahmet, minnet ve şükranla anarken, evlatları ve eşlerinişehit veren siz değerli kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar gününü kutluyoruz" dedi.

" ŞEHİT AİLELERİ UNUTULUNCA ÖLÜYORLAR "

TEMŞAD( Tüm Emniyet Teşkilatı mensupları Vazife Malülleri Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği), Genel Başkanı Sedat Selim Öztürk ise yaptığı konuşmada ; " Şehit çocuklarımız bizlere emanettir. Bu iş sadece dernek işi değil insanlık vazifesidir. Şehit aileri bizlere emanet onlara nasıl faydalı olabilir nasıl yardımda bulunabiliriz bunu çok iyi biliyor ve yapıyoruz. Bu konuda İzmir Valimiz Erol Ayyıldız bey ve Sosyal projeler Etüd Müdürü, Hatice Suna Bina hanımefendiye katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu sadece dernek işi değil insanlık vazifesidir. Şehit aileleri esas unutulunca ölüyorlar. Ayrıca bugünü düzenleyerek bizleri misafir ederek, onurlandıran Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer Acar nezninde bütün Elazığlı'lara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

" SİZLERİ AĞIRLAMAKTAN ONUR VE ŞEREF DUYDUK "

Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer Acar ise konuşmasında; Konuklarımızın ne kadar bizler için değerli olduklarını anlatmaya kelimeler kafi gelmez. Elazığlıların bu konuda ne kadar hassas olduklarını her kesimin bildiğini ve Şehit ailelerini derneğimizde ağırlamaktan onur ve şeref duyuyoruz hoş geldiniz Sefa getirdiniz" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuklar adına verilen yemek ve kesilen pasta sonrası yapılan sohbetlerde duygusal anlar yaşandı.

Kaynak: Bültenler