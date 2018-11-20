Elazığ Merkezli 12 İlde Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı

ELAZIĞ merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 7'si muvazzaf, 1'i meslekten ihraç edilen toplam 8 astsubay gözaltına alındı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) içerisinde oluşturduğu 'Mahrem Yapılanma' deşifre edilmesi amacıyla operasyon başlattı. Elazığ merkezli Ankara
, Kırşehir
, İstanbul
, Erzincan
, Amasya
, Edirne
, İzmir
, Şanlıurfa
ve Kars
'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7'si muvazzaf, 1'i KHK ile meslekten ihraç edilen toplam 8 astsubay gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlatıldı. - Elazığ
Elazığ