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Elazığ merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonu: 4 şüpheli adliyede

Jandarma ekiplerinin çalışması sonrası Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi, 17 adet tabanca ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği operasyon kapsamında 7 kişi hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.

23.07.2019 11:05 Elazığ merkezli 3 ilde silah ticareti operasyonu: 4 şüpheli adliyede
Jandarma ekiplerinin çalışması sonrası Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi, 17 adet tabanca ile çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği operasyon kapsamında 7 kişi hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, 'Silah ve Mühimmat Ticareti' yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 aylık çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve fiziki takiple yaptığı çalışma kapsamında Elazığ, Bingöl ve Adana'da şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine Elazığ merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 17 adet tabanca, 3 tabanca şarjörü, 20 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 11 adet 7,62 mm çapında kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet 5,56 mm çapında piyade tüfeği fişeği ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında biri cezaevinde tutuklu toplam 7 kişi hakkında da işlem yapıldığı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
(İHA)

Jandarma, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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