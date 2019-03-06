Elazığ Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu

Kaynak: DHA

ELAZIĞ merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 3'ü muvazzaf asker 4 kişi gözaltına alındı.Terör örgütü FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla faaliyet yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağladıkları belirlenen askeri personel ile askerlerden sorumlu bir sivilin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Elazığ merkezli Kırklareli, Iğdır, Hakkari ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3'ü muvazzaf asker 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - Elazığ