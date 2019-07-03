03.07.2019 14:04
Haberler» Güncel» Haber

Elazığ merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Elazığ merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

ELAZIĞ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 7 kişi şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 7 kişi şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturduğu olduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yaparak iletişim sağladıkları belirlenen 7 kişi tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, Elazığ, Şanlıurfa, Balıkesir, İstanbul ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 2'si muvazzaf 3 astsubay, muvazzaf 2 uzman çavuş, askeri öğrenci ve öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.


- Elazığ
Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
15:17   Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya...
15:17   Türkiye karşıtı Weber'in büyük hayal kırıklığı
15:17   Denizde boğulan müzik öğretmeni gözyaşlarıyla toprağa verildi
15:17   Seyahate çıkarılan hayvanlar için dinlenme tesisleri kurulacak
15:17   "Askeri alanda düşmana yolu kapattık"
15:17   Vali Gürel, vatandaşlarla bir araya geldi
15:17   Her branşta her yaşa yaz okulu kursu