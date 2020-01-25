Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 18 ölü (3)

BAKAN KOCA: 2'Sİ KALP KRİZİNDEN TOPLAM 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde merkezde 8, Sivrice 'de 2, Gezin 'de 1 kişi hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Koca, "Ayrıca 2 kişi de kalp krizi geçirdi. Yani toplam 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Malatya'da ise 5 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Elazığ Sivrice ilçemizde 5 binamız yıkık. Malatya Doğanyol'da da 25 binamızın yıkık olduğunun tespitini yaptık" diye konuştu.

Haber: ELAZIĞ,