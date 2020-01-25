Haberler » Güncel » Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 18 ölü (3) - Haber

Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 18 ölü (3)

BAKAN KOCA: 2'Sİ KALP KRİZİNDEN TOPLAM 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde merkezde 8, Sivrice'de 2, Gezin'de 1 kişi hayatını kaybettiğini belirtti.

25.01.2020 02:11 | Son Güncelleme: 25.01.2020 02:11Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 18 ölü (3)

BAKAN KOCA: 2'Sİ KALP KRİZİNDEN TOPLAM 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde merkezde 8, 'de 2, 'de 1 kişi hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Koca, "Ayrıca 2 kişi de kalp krizi geçirdi. Yani toplam 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Malatya'da ise 5 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Elazığ Sivrice ilçemizde 5 binamız yıkık. Malatya Doğanyol'da da 25 binamızın yıkık olduğunun tespitini yaptık" diye konuştu.

Haber: ELAZIĞ,



Sivrice, Elazığ, Gezin, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

03:41  Cumhurbaşkanlığı'ndan 'deprem yardımları' açıklaması
03:38  Trump, Çin'in koronavirüsün yayılmasını durdurma çabalarını takdir etti Açıklaması
03:37  Elazığ'daki korkutan deprem kamerada! Sarsıntı sırasında Kelime-i Şehadet getirdi
03:36  Türk Kızılay Elazığ'a yardım malzemeleri gönderdi
03:35  Bakan Kurum: "Vatandaşlarımızı riskli binalara girmemeleri noktasında uyarmak istiyorum"
25.01.2020 03:50:32