Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (7)

DİLEK APARTMANINDA 2 KİŞİYE DAHA ULAŞILDI

Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan ve depremden 5 saat sonra 12 yaşındaki erkek çocuğun kurtarıldığı Dilek Apartmanı enkazında hassas dinleme cihazı ve dedektör köpekler ile yapılan çalışmalarda sabah saat 06.00 sıralarında biri kadın 2 kişiye ulaşıldı. Bölgede tamamen sessizliğin sağlanmasının ardından hassas cihazlarla yapılan son dinlemede, depremzelerin bulundukları mevkisini belirleyen ekipler, açtıkları kanaldan kurtarma çalışmalarına yön verdi. Bu gelişme enkazdan canlı çıkabileceği umutlarını artırdı.

Haber: ELAZIĞ,

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