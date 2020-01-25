Haberler » Güncel » Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (7) - Haber

Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (7)

DİLEK APARTMANINDA 2 KİŞİYE DAHA ULAŞILDIElazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan ve depremden 5 saat sonra 12 yaşındaki erkek çocuğun kurtarıldığı Dilek Apartmanı enkazında hassas dinleme cihazı ve dedektör köpekler ile yapılan çalışmalarda sabah saat 06.

25.01.2020 06:30 | Son Güncelleme: 25.01.2020 06:30Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 19 ölü (7)

DİLEK APARTMANINDA 2 KİŞİYE DAHA ULAŞILDI

merkezdeki Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan ve depremden 5 saat sonra 12 yaşındaki erkek çocuğun kurtarıldığı Dilek Apartmanı enkazında hassas dinleme cihazı ve dedektör köpekler ile yapılan çalışmalarda sabah saat 06.00 sıralarında biri kadın 2 kişiye ulaşıldı. Bölgede tamamen sessizliğin sağlanmasının ardından hassas cihazlarla yapılan son dinlemede, depremzelerin bulundukları mevkisini belirleyen ekipler, açtıkları kanaldan kurtarma çalışmalarına yön verdi. Bu gelişme enkazdan canlı çıkabileceği umutlarını artırdı.

Haber: ELAZIĞ,

*GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



Elazığ, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

06:44  AFAD: Elazığ merkezli depremde 922 kişi yaralandı
06:42  Soylu, Doğanyol ilçesinde ve Gökçe Mahallesinde hasar gören evleri inceledi
06:38  FLAŞ
06:37  Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları - 2
06:35  Soylu: "Şu anda Malatya'da enkaz altında hiç kimse yok"
25.1.2020 06:49:55