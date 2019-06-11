Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

ELAZIĞ merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda biri polis memuru 3 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. TEM
Polisi, Elazığ ile Ardahan
, Diyarbakır
ve Bartın
'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında halen görevde olan bir polis memuru ile 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
- Elazığ
Kaynak: DHA
Elazığ
, Güncel