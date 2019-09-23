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Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Elazığ merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

23.09.2019 19:32Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Elazığ merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Elazığ, İstanbul ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ, İstanbul ve Malatya'da 20 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve ardışık periyodik arama yöntemiyle haberleştikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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