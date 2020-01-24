Haberler » Güncel » Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama - Haber

Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama

Elazığ merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

24.01.2020 20:00 | Son Güncelleme: 24.01.2020 20:01
merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik Elazığ merkezli Ankara, Batman, Bingöl ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Elazığ'daki hücre evlerinde kalan örgüt üyelerine gıda ve para yardımı yaptıkları gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ile bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:45  İçişleri bakanı soylu depremin ardından açıklama yaptı
21:44  "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin Avrupa galası yapıldı
21:42  Elazığ'daki deprem Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi
21:42  AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu: "Ekiplerimiz saha taramasına başladı"
21:42  Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5...
24.1.2020 21:44:46