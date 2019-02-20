Elazığ Merkezli Kaçak Silah Operasyonu

Kaynak: AA

Elazığ merkezli iki ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Elazığ ve Bingöl'de çalışma başlattı.Çalışma kapsamında belirlenen bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 24 fişek ve 100 gram sentetik uyuşturucu bulundu.Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen bir şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "ruhsatsız silah ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.Gözaltına alınan diğer zanlıların ise emniyetteki işlemleri sürüyor.