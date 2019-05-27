Elazığ merkezli MLKP operasyonunda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ
merkezli 2 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde terör örgütü MLKP'ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmasında 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ ve Tunceli
'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ
Elazığ
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA