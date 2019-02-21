Elazığ Merkezli Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Elazığ
merkezli iki ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince ruhsatsız silah ve uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik Elazığ ve Bingöl
'de yapılan operasyonda gözaltına 2 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Polis
ekiplerinin 3 aylık çalışması sonucu Elazığ ve Bingöl'de belirlenen bazı adreslere düzenledikleri operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 1 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Söz
konusu adreslerde yapılan aramada 13 ruhsatsız tabanca, 24 fişek ve 100 gram sentetik uyuşturucu bulunmuştu.
Bingöl, Elazığ, Güncel
Kaynak: AA