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Elazığ merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

23.07.2019 10:10 Elazığ merkezli silah kaçakçılığı operasyonu
Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 5 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Elazığ, Bingöl ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, K.A, M.P, Ş.P, M.K, Ç.K, O.S, S.B, A.A, N.D, M.K. ve B.A. gözaltına alındı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 17 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında 20 tabanca fişeği, 7,62 milimetre çapında 11 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği bulundu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Elazığ, Güncel

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