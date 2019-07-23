Haberler» Güncel» Haber

Elazığ merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

23.07.2019 13:20 Elazığ merkezli silah kaçakçılığı operasyonu
Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 5 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Elazığ, Bingöl ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, K.A, M.P, Ş.P, M.K, Ç.K, O.S, S.B, A.A, N.D, M.K. ve B.A. gözaltına alındı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 17 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında 20 tabanca fişeği, 7,62 milimetre çapında 11 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği bulundu.
Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.P, Ş.P, K.A, tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
15:07   Erzurum Kongresi'nin 100. yılı - Kortej yürüyüşü
15:07   Rusya'da çocuk kampında yangın: 4 ölü
15:06   Edremit'te şezlong tartışmasında 1 polis memuru öldü, 2 kişi yaralandı
15:06   KARABÜK'TE, ALKOLLÜ SÜRÜCÜLERLE POLİS ARASINDA İLGİNÇ DİYALOGLAR
15:05   Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesine Türkiye'den 4 şirket girdi
15:05   Başkan Yalçın'dan 24 Temmuz mesajı
15:05   Adana'da termometreler 41 dereceyi gösterdi