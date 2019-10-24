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Elazığ merkezli uyuşturucu operasyonu

Elazığ ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

24.10.2019 10:18Elazığ merkezli uyuşturucu operasyonu
Elazığ ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Elazığ ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada 26 kilogram esrar, 10 uyuşturucu nitelikte hap, ruhsatsız tabanca ile çeşitli çaplarda mermi, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bingöl, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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