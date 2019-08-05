Haberler» Güncel» Haber

ELAZIĞ MESİRE ALANLARINDA UNUTULAN MALZEMELERİN SAHİPLERİ ARANIYOR

ELAZIĞ'da mesire alanlarında unutulan kredi kartı, para, satır, bilgisayar ekranı ve cep telefonu gibi yüzlerce malzeme sergilendi.

05.08.2019 15:28
ELAZIĞ MESİRE ALANLARINDA UNUTULAN MALZEMELERİN SAHİPLERİ ARANIYOR
ELAZIĞ'da mesire alanlarında unutulan kredi kartı, para, satır, bilgisayar ekranı ve cep telefonu gibi yüzlerce malzeme sergilendi. Malzemelerin sahipleri aranıyor.
Kentte bulunan Cip ve Şehit Polis Fethi Sekin mesire alanları ile Kültür Park'a serinlemek için gidenlerin kaybettiği malzemeler sergilendi. Aralarında cep telefonu, kredi kartı, para, gözlük ve satır gibi onlarca malzemenin sahipleri aranıyor. Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların unuttukları ve kaybettikleri eşyaları için güvenlik birimlerine başvuruda bulunmaları istendi. Güvenlik birimlerinde koruma altına alınan eşyaların, sahiplerine tutanakla teslim edileceği bildirildi.

Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:20   Kızılcaköy'ü boyadılar
16:20   Yeni Malatyaspor'dan Play-off eşleşmesi açıklaması
16:20   Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
16:20   Türk Keneşi Macaristan'da ofis açacak
16:20   MANİSA Turgutlu'da 20 dönüm makilik alanda yangın
16:20   BOLU Bakan Selçuk, Bolu'da
16:20   KARABÜK Isınmak için sobayı yakan yaşlı çift son anda kurtarıldı