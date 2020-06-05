Elazığ Millet Bahçesi açılıyor

Elazığ Millet Bahçesi açılıyorELAZIĞ'da 4 yıl önce terör örgütü PKK'nın bombalı araçla düzenlediği hain saldırı sonrası zarar gören ve ardından yıkılan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yerinde yapılan yapılan Millet Bahçesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor.

05.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:57
Elazığ Millet Bahçesi açılıyor
ELAZIĞ'da 4 yıl önce terör örgütü PKK'nın bombalı araçla düzenlediği hain saldırı sonrası zarar gören ve ardından yıkılan İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yerinde yapılan yapılan Millet Bahçesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik 18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda polis memurları Serhat Öztürk, Elvan Özbay ve Yusuf Kenan Mutlu şehit oldu, 251 kişi yaralandı. Hain saldırının üzerinden 4 yıl geçerken, saldırı sonrası hasar alan İl Emniyet Müdürlüğü binası o dönem yıkılarak, yenisi farklı bir yerde yapılıp hizmete girdi. Yıkılan eski emniyet müdürlüğünün yerine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Millet Bahçesi yapılacağı açıklanmasının ardından ihalesi yapılan Millet Bahçesi kısa sürede tamamlandı. Toplam 30 bin 616 metrekarelik alana kurulan millet bahçesine millet kıraathanesi, havuz, yürüyüş parkurları, tematik bahçeler, çocuk parkları, etkinlik alanları kuruldu. Yaklaşık 600 ağacın bulunduğu Elazığ Millet Bahçesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katılacağı toplu açılış töreniyle açılacak. Toplu açılış töreninde Elazığ'ın dışında İstanbul Halkalı ve Pendik ile Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon ve Diyarbakır Millet Bahçeleri de açılacak. Elazığ Millet Bahçesi açılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri, Elazığ, Güncel, Haber

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