Elazığ Milli Eğitim Müdüründen depremzede Serva'ya doğum günü sürprizi

Elazığ'da depremzede 12 yaşındaki Serva Zişan Kaya'nın (12) doğum gününde, tablet isteği karşılandı.

15.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:34
Elazığ'da depremzede 12 yaşındaki Serva Zişan Kaya'nın (12) doğum gününde, tablet isteği karşılandı.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan Kaya'nın tablet isteğini işsiz kalan babası karşılayamadı.
Kaya, bu talebini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) iletti.
Durumun Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk tablet ve doğum günü pastası ile Kaya ailesini evlerinde ziyaret etti.
Gürtürk, Kaya'nın doğum gününü kutlayarak tablet hediye etti.
AA muhabirine açıklama yapan Gürtürk, Serva'ya doğum günü sürprizi yaptıklarını söyledi.
Yaşanan depremden dolayı ailenin evinin yıkıldığını, sıkıntılar yaşadığını belirten Gürtürk, "Depremzede öğrencimizin CİMER'e yazdığı, doğum günü için tablet isteği bize iletildi. Cumhurbaşkanımız adına öğrencimizin evine giderek doğum günü pastasını kestik, tabletini hediye ettik." dedi.
Gürtürk, "Elazığ Her Yerde Okuyor Projesi" kapsamında öğrencilere dağıttıkları kitaplardan da Kaya'ya kitap hediye ettiklerini ifade ederek, "Öğrencimiz böyle bir sürprizi beklemiyordu. Arkadaşlarımızla çocuğumuza sürpriz yaparak mutlu olmasını sağladık." diye konuştu.
Serva Zişan Kaya da tablet isteğinin karşılanmasından dolayı sevinçli olduğunu söyledi.
"Depremden dolayı evimiz yıkıldı, babam da işsiz kaldı. 3 kardeş olduğumuz için babam bana tablet alamadı. Cumhurbaşkanımızdan bir umut ile tablet istedim. Geleceğinden de umutluydum. Hem tablet getirdiler hem de doğum günümü kutladılar. Çifte mutluluk yaşadım." diyen Kaya, ayrıca kitap da hediye edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Baba Erhan Kaya ise kısının istediğinin karşılanmasından mutluluk duyduğunu aktardı.
Maddi sıkıntılar yaşadığı için kızının bu talebini karşılayamadığını belirten Kaya, "Sağolsun yetkililer konuya duyarsız kalmamışlar. Kızıma çifte mutluluk yaşattılar. Hem doğum gününü kutladılar hem de tabletini teslim ettiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Elazığ Milli Eğitim Müdüründen depremzede Serva’ya doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

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