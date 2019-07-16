16.07.2019 15:08
Haberler» Güncel» Haber

ELAZIĞ Minik Nehir, hayata tutunmak için ilik bekliyor

Minik Nehir, hayata tutunmak için ilik bekliyorTunceli'de, Çiğdem (30) ile Ali Yeşil (30) çiftinin 6 aylık bebeği Nehir Ayla'ya, hemofagositik sendrom hastalığı tehşisi konuldu.

Minik Nehir, hayata tutunmak için ilik bekliyor
Tunceli'de, Çiğdem (30) ile Ali Yeşil (30) çiftinin 6 aylık bebeği Nehir Ayla'ya, hemofagositik sendrom hastalığı tehşisi konuldu. Nehir Ayla, hayata tutunmak için ilik bekliyor.
Tunceli'de minibüs şoförlüğü yapan Ali Yeşil ile Çiğdem Yeşil'in ilk bebekleri 6 aylık Nehir Ayla'ya hemofagositik sendrom hastalığı tanısı konuldu. Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Nehir'in hayata tutunması için ilik nakli gerekiyor. Yeşil çifti, kızlarının tedavisi için kan bağışı yapılmasını istiyor.
Bebeğine ilik nakli yapılması için sosyal medyada kampanya başlattığını anlatan anne Çiğdem Yeşil, Nehir'in 2 aydır tedavi gördüğünü belirterek, Nehir, hemofagositik sendrom hastası. 2 aydır tedavi görüyor. Tedavi sürecin de şu an ilaç tedavisi yapılıyor ama doktorun dediğine göre ilik nakli olması gerekiyor. Bunun için uygun donör aranıyor. Ben ve eşimin ilikleri uymadı. O yüzden insanların duyarlı olmasını istiyorum. İlik arıyoruz. İlik bulunsa bile şuan bulunduğumuz hastane ilik nakli yapmıyor, ilik nakli yapan hastaneye gitmemiz gerekiyor. Nehir tedaviye cevap veriyor diye söylendi bize. İlk güne göre iyi. Yoğun bakıma girip çıkmışlığı var. Bir daha yoğun bakıma girmesini istemiyorum. O yüzden insanlardan kan bankalarına giderek ilik nakli için kan vermelerini istiyorum. Doktorlar benim ve eşimin ilikleri uymadığı için ve akrabalardan alınan kanlarında yüzde 1 ihtimalle uyabileceğini söylediler. Eğer ilik nakli olmazsa hayati riski söz konusu. Şu an durumu iyi. Bize gülüyor. Bu hastalığın ne olacağı belli değil. Bu hastalık kötü bir hastalık, yardım bekliyoruz dedi. ELAZIĞ Minik Nehir, hayata tutunmak için ilik bekliyor
Kaynak: DHA
Elazığ, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:46   Bahçe biçimi değil, saç kesimi
17:46   Baskında uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı
17:46   Dışişleri Bakanlığı: Kaçırılan vatandaşlarımız için gerekli girişimlerde bulunulmaktadır
17:46   SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİNİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER
17:45   /havadan arşiv fotoğraflar/ Oruç Reis sismik araştırma gemisi Akdeniz'e gönderilecek
17:45   "Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papazı sahneden attı
17:45   BURSA İznik'te bulunan lahit için Kraliçe Nikaia heyecanı