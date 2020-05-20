ELAZIĞ Minik yüreğiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Minik yüreğiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü (YENİDEN)ELAZIĞ'da ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ömer Karabulut (8), ihtiyaç sahipleri için başlattığı kampanyada 20 bin lira topladı.

20.05.2020 15:01 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:04

Minik yüreğiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü (YENİDEN)

ELAZIĞ'da ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ömer Karabulut (8), ihtiyaç sahipleri için başlattığı kampanyada 20 bin lira topladı. Parayla ihtiyaç sahipleri için gıda alıp, faturalarını ödeyen Ömer, her kesimin taktirini kazandı.

Elazığ'da yaşayan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ömer Karabulut, ihtiyaç sahipleri için kampanya başlattı. Okulda arkadaşları ile yakınlarının da destek verdiği kampanya kısa sürede büyüdü. Bugüne kadar 20 bin lira toplayan Ömer, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmalarına izin verilen günde yakınlarıyla birlikte market ve kasaba giderek alışverişi yaptı. Ardından da aldıklarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıp, faturalarını ödedi. Ömer, davranışıyla her kesimin taktir topladı.

'HER ŞEY OYUN KONSULU ALMA DÜŞÜNCESİYLE BAŞLADI'

Ömer Karabulut, "İhtiyaç sahibi aileleri görünce çok üzüldüm. Oyun konsolu almak için biriktiğim parayı onlara vermek istedim. Okulum ile akrabalarımdan para topladım. 100 lira ile başladım. Bugüne kadar 20 bin lira topladım. Parayla ailelerin ihtiyacını karşılarken, çocukları için oyuncak ve dondurma alıyorum. Herkesin bu kampanyaya destek olmasını istiyorum" dedi.

'KÜÇÜK ÖMER, BÜYÜK YÜREĞİ İLE BU İŞİ BAŞLATTI'

Ömer Karabulut'un öğretmeni Nurettin Beyoğlu ise kampanyayı duyduğunda gurur duyduğunu ifade ederek, "Herkes buna cesaret edemez. Küçük Ömer, büyük yüreği ile bu işi başlattı. Bu durumda, aileden ve okuldan aldığı eğitim rol oynuyor. Ailesine teşekkür ediyorum, böyle bir çocuk yetiştirdikleri için. Herkes Ömer olabilir, bu kampanyaya destek olabilir" diye konuştu.

'MÜLTECİ VE DEPREMZEDE AİLELERE DESTEK OLUNDU'

Hala Dilek Karabulut Yıldırım da yeğeninin başlattığı kampanya ile depremzede ve mültecilere destek sağlandığını anlatarak, şunları söyledi:

"Kampanyayı harçlıklarıyla, 100 lira ile başlattı. Ailemizin, çevremizin ve okulun desteği ile 20 bin lirayı aştık. Ömer bu düşünceyi önce depremzede ve mülteci aileleri, ziyaret ederek başladı. İhtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırdık. Bu arada ihtiyaç sahibi ailelerin elektrik ve doğalgaz faturalarına destek olduk ve olmaya devam edeceğiz."

ELAZIĞ Minik yüreğiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Elazığ, Güncel, Haber

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