Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ELAZIĞ Muhtar, evden çıkamayan çiftin bayrak isteğini yerine getirdi

Muhtar, evden çıkamayan çiftin bayrak isteğini yerine getirdiELAZIĞ'ın Sarayatik Mahalle Muhtarı Aytaç Şahinoğlu, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan çiftin Türk bayrağı isteğini yerine getirdi.

27.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:13
Muhtar, evden çıkamayan çiftin bayrak isteğini yerine getirdi
ELAZIĞ'ın Sarayatik Mahalle Muhtarı Aytaç Şahinoğlu, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan çiftin Türk bayrağı isteğini yerine getirdi. Sarayatik Mahalle Muhtarı Aytaç Şahinoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mustafa (66) ve Nazime Oğuz (65), çiftinin yaşadığı eve giden muhtar Şahinoğlu, çifte ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Mustafa Oğuz, tek isteği, evinin penceresine Türk bayrağı asmak olduğunu söyledi. Oğuz'un talebinin ardından muhtar Şahinoğlu, 2 Türk bayrağı getirerek, ailenin oturduğu evin penceresine itfaiye aracı desteğiyle astı. Evinin penceresine Türk bayrağı asılan Mustafa Oğuz, muhtar Şahinoğlu'na teşekkürlerini ileterek, "Bayrağımız bizim şanımız, şerefimizdir. Bayrak için canımızı feda ederiz" dedi. ELAZIĞ Muhtar, evden çıkamayan çiftin bayrak isteğini yerine getirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal’ın eşine ’Aptallar topluluğu’ deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi Haberler
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa’ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz
Dünya Sağlık Örgütü’nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak
Acun Ilıcalı, Aycan’ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci’nin şifresi gibiydi Haberler
Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi
İsrail Meclisi’nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesi tartışma yarattı Haberler
İsrail Meclisi'nde, Arap milletvekilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi tartışma yarattı
Haberler››Güncel››ELAZIĞ Muhtar, evden çıkamayan çiftin bayrak isteğini yerine getirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:48: Burhaniye Belediyesi'nden 1300 kişiye yardım paketi - Haber 12:48: Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 12:46: Karatay'da 18. madde imar uygulamaları sürüyor - Haber 12:46: Rektör Çamsarı: "Onları zor durumda bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz" - Haber 12:46: Bilim Kurulu Üyesi Çelik: İmmun plazma tedavisi sonuç veriyor - Haber 12:24: Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak - Haber 11:45: Annesinin adı kütüğe yanlış yazılan talihsiz vatandaş, koronavirüs yardımlarından faydalanamıyor - Haber 11:08: Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi - Ekonomi 11:01: Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti - Haberler 09:27: Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı - Haberler