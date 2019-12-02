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Elazığ öğrenci yurdu yakınına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

Öğrenci yurdu yakınına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldıELAZIĞ'da öğrenci yurdu binası yakınına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

02.12.2019 21:37 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:38
Öğrenci yurdu yakınına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı
ELAZIĞ'da öğrenci yurdu binası yakınına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.
Kent merkezindeki Gazi Caddesinde bulunan bir öğrenci yurdunun yakınına bırakılan şüpheli çantayı görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, çantanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Görevli bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek çantayı kontrollü bir şekilde fünye bağlayarak patlattı.
Patlatılan çantanın boş olduğu belirlendi.
Elazığ öğrenci yurdu yakınına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

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Kaynak: DHA


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