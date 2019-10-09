Haberler » Güncel » Elazığ Orcik Festivali ve Bağ Bozumu şenlikleri iptal

Elazığ Orcik Festivali ve Bağ Bozumu şenlikleri iptal

Elazığ Valiliği Orcik Festivali ve Bağ Bozumu festivalinin iptal edildiğini bildirdi.

09.10.2019 19:08Elazığ Orcik Festivali ve Bağ Bozumu şenlikleri iptal
Elazığ Valiliği Orcik Festivali ve Bağ Bozumu festivalinin iptal edildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında;"İlimizde 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan 13'üncü Elazığ Orcik Festivali ve Bağ Bozumu şenlikleri programımız, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlemiş olduğu Barış Pınarı Harekatı'nın başlamış olması nedeniyle iptal edilmiştir.

Kahraman Türk ordumuz şimdi yada gelecekte sınırlarımızda kendine tehdit oluşturacak hiçbir oluşuma izin vermeyecektir. Ulusal güvenliğimizi korumak, huzuru temin ve bölgede barışı tesis etmek ve terör örgütlerinden arındırmak üzere yola revan olan kahraman ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi "Barış Pınarı" harekatında Rabbimiz mansur ve muzaffer kılsın"denildi. - ELAZIĞ

Elazığ Valiliği, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:16 TÜRKSOY ve Macaristan arasında iş birliği mutabakatı
21:16 İstanbul'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde sela okundu
21:15 Ünlülerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
21:14 Gaziantep'te "Uyum Mahalle Buluşmaları"
21:14 Bakan varank: uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (5)
21:07 İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Epcim başkanlığında yapıldı
21:10 Duvara çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
9.10.2019 21:20:35