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Elazığ Orman Bölge Müdürü Çetiner'den belediyeye ziyaret

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı ziyaret etti.

09.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:10Elazığ Orman Bölge Müdürü Çetiner'den belediyeye ziyaret
Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı ziyaret etti.
Makamda gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklama yapan Akmurat, Bölge Müdürü Çetiner'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İlçedeki ormanlık alanlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını yürütülecek çalışmalara ilişkin değerlendirme yaptıklarını aktaran Akmurat, ziyaretin verimli geçtiğini kaydetti.
Akmurat, ilçeye verecekleri desteklerden dolayı Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner'e teşekkür etti.

Muhammed Salih, İhsan Akmurat, Baskil, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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