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ELAZIĞ Otomobildeki 5 kilo esrarı 'Şimşek' buldu

Otomobildeki 5 kilo esrarı 'Şimşek' bulduELAZIĞ'da, polisin narkotik köpeği 'Şimşek' ile arama yaptığı otomobilde 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

06.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:44
Otomobildeki 5 kilo esrarı 'Şimşek' buldu
ELAZIĞ'da, polisin narkotik köpeği 'Şimşek' ile arama yaptığı otomobilde 5 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen yol uygulamasında, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Şimşek'in de kullanıldığı aramada, aracın arka koltuğunun altına gizlenen 5 kilo 400 gram esrar bulundu. Uyuşturucuya el koyulurken, otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi ELAZIĞ Otomobildeki 5 kilo esrarı ’Şimşek’ buldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Narkotik, Güncel, Haber

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