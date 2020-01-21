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Elazığ otomobilin kornasında esrar ele geçirildi

Otomobilin kornasında esrar ele geçirildiELAZIĞ'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada korna bölümüne gizlenmiş 30 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

21.01.2020 20:07 | Son Güncelleme: 21.01.2020 20:08
Otomobilin kornasında esrar ele geçirildi
ELAZIĞ'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada korna bölümüne gizlenmiş 30 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüphe üzerine bir otomobili il merkezinde durdurarak narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada narkotik köpeği otomobilin direksiyonuna tepki verdi. Bunun üzerine otomobilin korna kısmını söken ekipler, 30 gram esrar ele geçirdi. İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.
Elazığ otomobilin kornasında esrar ele geçirildi

Narkotik, Güncel

Kaynak: DHA


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