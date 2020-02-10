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Elazığ polisi, depremzede çocukları emniyette ağırladı

Elazığ polisi, düzenlendiği etkinlikte depremzede çocukları ağırladı.

10.02.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:13Elazığ polisi, depremzede çocukları emniyette ağırladı
polisi, düzenlendiği etkinlikte depremzede çocukları ağırladı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Tüm kurumların yaptığı gibi Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye tarafından da çocuklar için farklı farklı etkinlikler gerçekleştiriyor. Son olarak, çadırkentte kalan çocuklar için İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Serhat Öztürk salonunda Hacivat Karagöz gösterisi düzenlendi. Oyun ile birlikte çocukların şarkılar söyleyip, neşeli anlar geçirdiği etkinlik sonunda ise onlara polisler ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in eşi 3. sınıf Emniyet Müdürü Neşe Sel tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Deprem korkularının her geçen gün azaldığını belirten çocuklar, yapılan etkinliklerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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