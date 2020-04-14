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Elazığ polisinden, çocuklara kitap servisi

Elazığ polisinden, çocuklara kitap servisi Elazığ Valiliği tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan kitaplar Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polisler tarafından kapı kapı gezilerek çocuklara ulaştırılıyor .

14.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:09
Elazığ polisinden, çocuklara kitap servisi
ELAZIĞ - Elazığ Valiliği tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan kitaplar Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polisler tarafından kapı kapı gezilerek çocuklara ulaştırılıyor .
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbir alınırken, sosyal çalışmalar da aralıksız sürüyor. Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın başlattığı kampanya kapsamında toplanan kitapların Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 20 yaş altı gençlere ulaştırılması için ekipler sahada görev yapıyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri de, talepleri bulunan çocukların evlerine giderek kitaplarını teslim ediyor. Çocuklara oyuncak ve satranç takımı da hediye eden polisler, aynı zamanda süreç geçene kadar evde kalma hassasiyetine dikkat edilmesi tavsiyesinde bulunuyor.
Öteyandan, Valilik koordinesinde AFAD, UMKE ve Kızılay'dan oluşan ekibinde şuana kadar binden fazla kitabı 20 yaş altı gençlere ulaştırdığı bildirildi. Elazığ polisinden, çocuklara kitap servisi

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ Valiliği, Türkiye, Elazığ, Yerel
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