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Elazığ polisinden depremzede çocuklara moral desteği

Elazığ polisi, düzenlediği etkinlikte depremzede çocuklarla oyunlar oynadı, şapka ve balon hediye etti.

09.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:15
polisi, düzenlediği etkinlikte depremzede çocuklarla oyunlar oynadı, şapka ve balon hediye etti.
24 Ocak'ta yaşanan depremden etkilenen çocukların yaşadıkları travmayı atlatması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalara güvenlik güçleri de katkı sunuyor.
Bu kapsamda Elazığ Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan toplum destekli polis memurları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait 10 vagonda kalan depremzede ailelerin çocuklarına moral programı düzenledi.
Çocuklara şapka ve balon hediye eden ekipler, onlarla çeşitli oyunlar oynadı, birlikte şarkı söyledi.
Elazığ polisinden depremzede çocuklara moral desteği

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


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