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Elazığ polisinin şok uygulamalarında, 7 silah ele geçirildi

Elazığ polisinin yaptığı şok uygulamalarda 1'i kuru sıkı, 4'ü ruhsatsız 5 tabanca ile 2 pompalı tüfek olmak üzere toplam 7 adet silah ele geçirildi.

13.01.2020 18:07 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:12Elazığ polisinin şok uygulamalarında, 7 silah ele geçirildi
Elazığ polisinin yaptığı şok uygulamalarda 1'i kuru sıkı, 4'ü ruhsatsız 5 tabanca ile 2 pompalı tüfek olmak üzere toplam 7 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması amacıyla şok uygulamalar yaptı. Ekiplerin yaptığı şok asayiş uygulamalarında şüpheli şahıs ve araçlarda arama gerçekleştirildi. Aramalarda 1'i kuru sıkı 4'ü ruhsatsız 5 tabanca,2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, tabancalara ait 26 adet fişek, 6136 silahlı kanuna muhalefet kapsamında yer alan 1'i sallama olmak üzere 4 adet bıçak ele geçirildi.

Silah ve bıçak ele geçirilen şahıslar hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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