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Elazığ protokolü, özel bireylerle futbol oynadı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yer aldığı protokol üyeleri özel çocuklarla futbol oynadı, neşeli anlar ortaya çıktı.

02.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:23Elazığ protokolü, özel bireylerle futbol oynadı
Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yer aldığı protokol üyeleri özel çocuklarla futbol oynadı, neşeli anlar ortaya çıktı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Elazığ Mülki ve İdari amirleri, özel çocuklarla gösteri maçında karşı karşıya geldi. Elazığ Amatör Kulüpleri Federasyonu'nun organizasyonuyla Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da yapılan maça Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür, TFF İl Temsilcisi Turgut Kılınç ile özel çocuklar ve aileleri katıldı. Özel bireylerin yer aldığı gösteri maçı renkli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Maç öncesi açıklamada bulunan Vali Çetin Oktay Kaldırım, "3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle çocuklarımızla bir maç yapalım dedik. İnşallah güzel bir maç yapacağız. Dostluk kazanacak. Engelli kardeşlerimize yönelik güzel bir faaliyet olacağını düşünüyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, "Engellilik sadece kendilerini ve ailelerini ilgilendiren bir konu değil. Toplumun her kesimini ilgilendiriyor. Engellilerimizin geleceğe daha sağlıklı bakmalarını sağlamak için valimizin öncülüğünde mücadele ediyoruz. Belediye başkanı olarak engelsiz yaşam merkezini çok kısa bir zaman içinde hayata geçirerek engellilerimize çok güzel güzel bir mekan inşa edeceğiz. Herkesin senenin 365 günü engellilerimizin yanında olmalarını rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Elazığ ASKF'ye bağlı 8 kulübün katılımıyla böyle bir maç organize ettiklerini ifade eden Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür de, "Güzel bir gösteri maçı yapacağız. Unutulmamalıdır ki herkes bir engelli adayıdır. Biz bu sloganla yola çıktık ve kulüplerimize değer vermeye çalışıyoruz. Engellilerimiz başarılı sonuçlar alıyor, topluma kazandırıyoruz onları. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah engellilerimize hak ettiği değeri veririz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Futbol, Güncel

Kaynak: İHA

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