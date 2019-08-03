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ELAZIĞ ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, GÖZYAŞLARIYLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı, Nusaybin Yamanlar Komando Tabur Komutanlığı'ndaki uğurlama töreninin ardından helikopterle getirildiği baba ocağı Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

03.08.2019 14:45
ELAZIĞ ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, GÖZYAŞLARIYLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı, Nusaybin Yamanlar Komando Tabur Komutanlığı'ndaki uğurlama töreninin ardından helikopterle getirildiği baba ocağı Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Meydan Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, şehidin babası Hasan Kıratlı, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Namazda, şehit için helallik istenilmesinin ardından binlerce kişinin katılımıyla şehidin naaşının bulunduğu tabut omuzlara alınarak, Kovancılar Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazenin toprağa verildiği sırada şehidin annesi Ayşe Kıratlı ve eşi Nursel Kıratlı zor anlar yaşadı.

Kovancılar, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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