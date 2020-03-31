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Elazığ, Şırnak ve Kilis'te koronavirüs tedbirleri devam ediyor

Elazığ, Şırnak ve Kilis'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sürdürülüyor.

31.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:18
Elazığ, Şırnak ve Kilis'te koronavirüs tedbirleri devam ediyor
Elazığ , Şırnak ve Kilis 'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sürdürülüyor.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında oluşturulan İl Pandemi Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda kentte koronavirüs salgınına karşı tedbirler devam ediyor.

Alınan kararlar kapsamında, polis ekiplerince yoğunluk oluşan banka, postane ve ATM önlerinde sosyal mesafenin korunması amacıyla bariyer konularak düzenleme yapıldı.
Ekipler, sıra bekleyen kişilerin alınan tedbirlere uyulması noktasında uyarılarda bulundu.
Güvenlik güçlerince şehirler arası yolda yapılan denetimlerde sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.
Şırnak
Şırnak'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 nedeniyle aldığı ek tedbirlerle kente gelen kişilerin 14 gün süresince kendilerini izole edeceklerine dair taahhütname alınmasına karar verdi.
Ayrıca, çocukların, bebeklerin, öğrencilerin, kamuda ve özel sektörde idari izinli sayılan kişilerin zaruri haller dışında dışarı çıkması yasaklandı.
Alınan kararların Kaymakamlıklar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve zabıta ekiplerince yürütülmesi kararlaştırıldı.
Öte yandan, kent merkezindeki caddeler ekiplerce dezenfekte edildi.
Polis araçlarından, belediye ve cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla da vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulunuldu.
Kilis
Kilis'te Türk Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken önlemlere dair bilgilendirme çalışması yaptı.
Türk Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, yaptığı açıklamada, vatandaşların yoğun olarak yaşadıkları bölgeler ile ortak kullanım alanlarında afiş asımı ve broşür dağıtımı yaptıklarını belirtti.
Konuyla ilgili eğitim alan gönüllülerce bilgilendirme yapıldığını anlatan Erdoğan, ihtiyaç sahibi kişilere hijyen malzemeleri ile gıda maddesi yardımı yaptıklarını söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Şırnak, Elazığ, Polis, Kilis, Güncel
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