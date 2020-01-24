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Elazığ'daki 6.5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler

Elazığ'da Sivrice merkezli 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kameralara anbean yansıdı.

24.01.2020 21:11 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:27

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine 'ın ilçesinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı.

Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

DEPREMDEN ANI KAMERALARA YANSIDI

Deprem anında büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini dışarıya attı. Bir iş yerinde kaydedilen görüntülerde ise lambaların ve raflarda bulunan malzemelerin sallandığı görülüyor.

AFAD BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, açıklamalarda bulundu. Güllüoğlu, "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz. Ekiplerimiz saha çalışmalarını yürütüyor. Sivrice'deki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti" dedi.

Son Dakika: ElazığSon Dakika: Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde bir deprem oldu

ElazığElazığ'daki deprem sonrası AFAD Başkanı'ndan ilk açıklama

Elazığ'daki 6.5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler

Malatya, Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: AA


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