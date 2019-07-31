Haberler» Güncel» Haber

ELAZIĞ ŞOFÖRÜ GECİKİNCE YOLCU OTOBÜSÜNÜ BELEDİYE BAŞKANI KULLANDI

ELAZIĞ'ın Mollakendi Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Enis Doğan, Mollakendi- Elazığ seferini yapan yolcu otobüsünün şoförünün gecikmesi üzerine direksiyona geçip, aracı kullandı.

31.07.2019 11:54
ELAZIĞ ŞOFÖRÜ GECİKİNCE YOLCU OTOBÜSÜNÜ BELEDİYE BAŞKANI KULLANDI
ELAZIĞ'ın Mollakendi Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Enis Doğan, Mollakendi- Elazığ seferini yapan yolcu otobüsünün şoförünün gecikmesi üzerine direksiyona geçip, aracı kullandı. Merkeze bağlı Mollakendi beldesinden Elazığ'a yolcu götürecek belediye otobüsünü kullanacak şoförün gelmediğini duyan Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, durağa gitti. Sürücüsünün seferine geciktiği ve başka şoförün olmadığı iletilen Başkan Doğan, otobüsün direksiyonuna geçti. Yolcuların mağdur olmaması için aracı kullanan Başkan Doğan'ı direksiyonda görenler şaşırdı. Otobüsteki yolculuk ise bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Başkan Mehmet Enis Doğan, yolcuları bekletmemek için direksiyona geçtiğini belirterek, Şoför, seferine geç kaldı. Yolcuları bekletmek olmazdı. Sefer yapan otobüsün başka şoförü olmadığı bilgisi bana iletildi. Ben de oraya giderek otobüsü kullandım. Bizler vatandaşa hizmet etmek için buradayız dedi.

Mehmet Enis Doğan, Mollakendi, AK Parti, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:17   ÇOCUKLARIN SUYLA DANSI
15:16   Mevsimlik fındık işçilerinin zorlu yaşam mücadelesi
15:16   İYİ PARTİLİ PAÇACI AÇIKLAMALARDA BULUNDU-1
15:15   İdlib ve Halep'teki hava saldırılarında 3 ayda 781 sivil öldü
15:15   Lübnanlı din adamları siyasilere ülke için birlik çağrısı yaptı
15:15   Terörün finans kaynağına büyük darbe
15:15   Emre Mor'dan Galatasaray paylaşımı